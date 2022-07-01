Якутск, , 14:50 — REGNUM Один человек выжил после крушения самолёта Ан-2, которое произошло в Якутии, в настоящее время его транспортируют в Якутск на вертолёте. Об этом 1 июля сообщил глава республики Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Ан-2 («кукурузник») Artem Katranzhi

Как отметил глава региона, ранее 1 июля был найден пропавший 21 июня самолёт Ан-2 и тела двух погибших в результате этого.

«Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — написал в своём сообщении Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня самолёт Ан-2, вылетевший по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, не приземлился вовремя в пункте прибытия пропав с экранов радаров. На его борту, согласно предварительным данным, находились два члена экипажа, один пассажир и одна тонна груза.