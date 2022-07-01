Екатеринбург, 1 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 4 июля 2022 года откроется Международная выставка ИННОПРОМ, на которой российские экспортеры представляют свою продукцию.

Цитата с сайта exportcenter.ru Общенациональный бренд «Сделано в России»

В составе экспозиции под брендом Made in Russia примут участие 24 компании из 12 регионов. Среди участников экспозиции Made in Russia — производители оборудования для нефтегазовой отрасли, промышленных 3D-принтеров, металлопродукции, коммунальной техники, телекоммуникационного оборудования, медицинского оборудования, светодиодных светильников, сортировочного оборудования, инженерных пластмасс, а также информационных технологий для различных отраслей промышленности.

Для участников выставки ИННОПРОМ на стенде Made in Russia состоится интерактивная презентация работы сервисов цифровой платформы «Мой экспорт» (ИС «Одно окно»), созданной благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

«Российские компании активно ищут новых партнеров в дружественных странах. Международная выставка ИННОПРОМ станет еще одной площадкой, где производители Made in Russia смогут наладить прямые эффективные контакты. В деловой зоне стенда планируется провести не менее 200 b2b-встреч, в том числе с компаниями из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Турции, Индии, Армении, Ирана, КНР, ОАЭ, Азербайджана и не только. Я уверена, что наши компании смогут конвертировать эти встречи во взаимовыгодное сотрудничество», — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В июне 2022 года пользователи платформы «Мой экспорт» подали почти в 2,5 раза больше заявок на участие в программе господдержки участия в международных выставках и ярмарках, чем в марте. А рекордным месяцем по количеству заявок в 2022 году оказался май.

«Рост интереса к международным выставкам и ярмаркам понятен. Если несколько месяцев назад компании только начинали искать альтернативные рынки для экспорта, то теперь они точно знают, где их товары нужны. Это страны ЕАЭС, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Отраслевые выставки, на которых можно найти потенциального покупателя и провести с ним целевые переговоры — это один из самых действенных инструментов, которые предприниматели используют для продвижения на внешних рынках, в том числе на новых.

А то, что заявку можно подать, не вставая с кресла и полностью в цифровом виде, делает процесс проще и легче для компаний, которые сейчас направляют все силы на то, чтобы закрепиться на новых рынках», — отметила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Татьяна Ан.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки.

В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать), а также воспользоваться сервисами цифровой платформы «Мой экспорт» в режиме «одного окна».

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom. gov.ru). Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в телеграм-канале «Объясняем. рф».

Ключевая цель национального проекта — к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.