Кишинёв, , 14:50 — REGNUM Министерство обороны Молдавии приглашает всех депутатов парламента республики посетить воинскую часть в Бельцах и проверить условия прохождения службы военнослужащих. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба военного ведомства.

Молдавские солдаты Army.md

«В связи с сегодняшними заявлениями о ситуации в мотострелковой бригаде «Молдова» министерство обороны призывает всех депутатов использовать свои прерогативы и посетить это подразделение чтобы из первых рук узнать, какие там условия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отреагировали на заявление экс-президента Молдавии, депутата от Партии социалистов Владимира Воронина. Он зачитал перед коллегами письмо об издевательствах над солдатами в Бельцах. Политик также заявил, что уверен об удручающем положении и в остальных воинских частях республики.

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