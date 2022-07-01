Москва, , 14:49 — REGNUM Ансамбль Екатерининского дворца у парка «Лефортово» в Москве в скором времени может превратиться в гостиницу или другой коммерческий объект. Об этом 1 июня сообщает издание РБК.

Ранее объект принадлежал министерству обороны России. Сейчас права на ансамбль получила Госкомпания «Дом. РФ», на которую возложены агентские функции по «совершению юридических и иных действий» от лица правительства России. Как сообщил гендиректор госкомпании Виталий Мутко, дворец планируется продать и передать 80% полученных средств управлению имуществом специальных проектов Минобороны.

Издание приводит слова руководителя группы по инвестициям IBC Real Estate Микаэла Казаряна, который предполагает, что историческое здание может быть приспособлено новым собственником под гостиницу и апартаменты с небольшой составляющей офисов и ретейла. Не исключено также строительство элитного жилья на входящей в ансамбль территории.

Как сообщало ИА REGNUM, город Пермь приобретёт в собственность Дворец культуры им. А. П. Чехова.

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