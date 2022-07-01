Москва, , 14:50 — REGNUM Расширение дипломатического представительства России в Белоруссии поспособствует развитию межрегионального сотрудничества стран. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, опубликованном 1 июля на сайте Кремля.

Кафедральный Собор Святого Франциска Ксаверия. Гродно

Он отметил, что генеральное консульство РФ открывается в Гродно, где проходит нынешний Форум регионов.

«Уверен, что расширение российского дипломатического представительства в Белоруссии будет способствовать и развитию многогранного межрегионального сотрудничества», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер также заявил, что выполнено около 40% мероприятий в ходе реализации 28 союзных программ России и Белоруссии.

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