Денвер, США, , 14:47 — REGNUM Сербский баскетболист Никола Йокич подпишет контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», который станет самым крупным в истории лиги. Об этом 1 июля сообщил журналист Шэмс Чарания в Twitter.

Никола Йокич All-Pro Reels

Отмечается, новое соглашение 27-летнего Йокича с «Денвером» будет рассчитано на пять лет, в течение которых игрок заработает $264 млн.

Йокичу был выбран «Денвером» на драфте 2014 года под общим 41-м номером. Он признавался самым ценным игроком двух последних сезонов НБА.