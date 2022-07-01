Денвер, США, 1 июля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Сербский баскетболист Никола Йокич подпишет контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», который станет самым крупным в истории лиги. Об этом 1 июля сообщил журналист Шэмс Чарания в Twitter.

All-Pro Reels Никола Йокич

Отмечается, новое соглашение 27-летнего Йокича с «Денвером» будет рассчитано на пять лет, в течение которых игрок заработает $264 млн.

Йокичу был выбран «Денвером» на драфте 2014 года под общим 41-м номером. Он признавался самым ценным игроком двух последних сезонов НБА.