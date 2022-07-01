Сеул, 1 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. По состоянию на конец июня 2022 года Южная Корея столкнулась с 199 импортными ограничениями со стороны 26 торговых партнёров на фоне растущего протекционизма. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по сравнению с концом 2021 число ограничений сократилось на семь.

Отмечается, что 199 импортных ограничения включают в себя: 154 антидемпинговые пошлины, десять компенсационных тарифов и 35 защитных мер, такие как расследование подозрительных действий.

Известно, что больше всего ограничений было введено на импорт стали и металлов (46,7% от всех ограничения), химической продукции (42 ограничения), изделий из пластика и резины (23 ограничения).