Тюмень, , 14:46 — REGNUM В Тюмень из Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики для отдыха в детских лагерях прибыли 37 ребят. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ребята из Краснодона проведут лето в Тюменской области Информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, между правительством региона и администрацией города Краснодона и Краснодонского района в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьники из Луганской Народной Республики проводят летние каникулы в Курганской области.

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