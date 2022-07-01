Тюмень, 1 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Тюмень из Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики для отдыха в детских лагерях прибыли 37 ребят. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Ребята из Краснодона проведут лето в Тюменской области

Напомним, между правительством региона и администрацией города Краснодона и Краснодонского района в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьники из Луганской Народной Республики проводят летние каникулы в Курганской области.