Москва, 1 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Направление облачного гейминга в настоящее время можно считать одним из наиболее перспективных в индустрии видеоигр, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина.

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«Облачный гейминг нацелен на привлечение новой аудитории, которая не имеет мощных консолей или ПК для игр с высокими техническими требованиями по части графики, памяти, скорости картинки и пр.

Актуальность развития этого направления возрастает и с учетом того, что все больше игр будут поддерживать 3D-графику и виртуальную реальность, которые, как известно, требуют очень высокой скорости передачи данных и качества картинки.

Теоретически это может помочь Microsoft вернуть интерес аудитории к Xbox Game Pass и увеличить спрос на подписки за счет тех пользователей, которым понравится играть с использованием Smart TV.

Но за этим может последовать негативный эффект на продажи консолей, которые и так переживают не лучшие времена из-за проблем с поставками компонентов. Даже если такой сценарий реализуется, скорее всего, его эффект в масштабах финансовых результатов Microsoft будет незначительным.

Новость, скорее, положительной для Samsung, которая таким образом сможет увеличить продажи своих Smart TV, которые и без того занимают лидирующие строчки по популярности», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Samsung официально запустила для своих smart-телевизоров игровой сервис Gaming Hub, который она создавала совместно с Microsoft.

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