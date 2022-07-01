Калуга, 1 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Калуге 1 июля в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения на территории областной клинической больницы вручили ключи от автомобилей представителям медицинских организаций региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Министерство здравоохранения Калужской области На территории калужской областной клинической больницы были вручил ключи от 11 автомобилей представителям медицинских организаций региона

11 машин марки «Лада Нива Тревел» приобретены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Автомобили будут направлены в поликлиники и больницы Калуги, Бабынинского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского, Людиновского, Сухиничского, Юхновского и Дзержинского районов. В 2022 году планируется приобрести 27 автомобилей на общую сумму 23 млн рублей. В 2021 году были закуплены 115 машин. Всего за период действия данной программы с 2021 по 2025 год автопарк медицинских организаций региона будет оснащен 198 новыми автомобилями.

«Эта программа рассчитана на пятилетний период. Мы ежегодно пополняем парк автомобилей наших больниц автомобилями повышенной проходимости и машинами скорой помощи». Ещё с 2018 года наш регион одним из первых в стране стал практиковать регулярные объезды фельдшерами ФАПов пациентов категории риска. Это ускорило оказание медицинской помощи на дому и позволило сохранить большое количество жизней», — отметил заместитель губернатора области Константин Горобцов.