Автопарк калужских медорганизаций в 2022 году пополнят 27 автомобилей
Калуга, 1 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Калуге 1 июля в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения на территории областной клинической больницы вручили ключи от автомобилей представителям медицинских организаций региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.
11 машин марки «Лада Нива Тревел» приобретены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Автомобили будут направлены в поликлиники и больницы Калуги, Бабынинского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского, Людиновского, Сухиничского, Юхновского и Дзержинского районов. В 2022 году планируется приобрести 27 автомобилей на общую сумму 23 млн рублей. В 2021 году были закуплены 115 машин. Всего за период действия данной программы с 2021 по 2025 год автопарк медицинских организаций региона будет оснащен 198 новыми автомобилями.