Париж, , 14:44 — REGNUM Посол России во Франции Алексей Мешков оценил прекращение поставок российского газа и нефти во Францию, сообщает телеканал «Россия 24».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главный удар в случае прекращения покупок нефти и газа придется на Германию и страны Восточной Европы. Таким образом выглядит экономика Франции, где значительное внимание отводится ядерной энергетике. Но французы понимают, что и по ним это ударит. И недавнее прекращение поставок газа через Германию во Францию, оно их в определенной степени напугало», — пояснил российский посол.

По словам Алексея Мешкова, Франция ищет альтернативные источники. Франция концентрируется на африканских странах, в частности, Мозамбике.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам посла России во Франции, особенности современной внешней политики Франции «напоминают качели».

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