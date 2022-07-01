Сосновый Бор, Ленинградская область, 1 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. По итогам общественных обсуждений проект по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 типа ВВЭР-1200 на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) признали безопасным. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ЛАЭС.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛАЭС — 2

Для того, чтобы перейти к этапу получения лицензии на строительство новых энергоблоков на ЛАЭС в Сосновом Бору, организовали слушания по оценке воздействия установок на окружающую среду. В этом мероприятии приняли участие 705 человек. Неравнодушные к экологии граждане смогли принять участие как очно, так и удалённо.

«Энергоблоки №5 и №6 ВВЭР-1200, которые эксплуатируются на ЛАЭС с 2018 и 2021 года, зарекомендовали себя как надежные и безопасные. В них применены самые совершенные активные и пассивные системы безопасности, некоторые из которых не имеют аналогов в мире», — сообщил главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев. Он добавил, что блоки соответствуют всем требованиям по безопасности.

В подтверждение отсутствия пагубного влияния на окружающую среду на слушаниях представили материалы и доклады. Председатель Наблюдательного совета Владимир Журавлёв заключил, что большинство участников мероприятия поддержали проект и сошлись во мнении, что процесс ввода новых энергоблоков на ЛАЭС будет безопасным.

Напомним, что, по словам директора ЛАЭС Владимира Перегуды, атомная станция выходит на этап получения лицензии по размещению блоков. Предприятие будет сотрудничать с Ростехнадзором по этому вопросу. Блоки № 7 и 8 должны заместить блоки № 3 и 4 устаревшего проекта РБМК-1000.