София, 1 июля 2022, 14:43 — REGNUM Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова намерена поставить перед российским руководством вопрос о закрытии посольства РФ в Софии. Об этом 1 июля сообщается в социальных сетях посольства РФ в Болгарии.
Посол также добавила, что ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого события ляжет на плечи болгарских властей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков «категорически отверг» выдвинутый Российской Федерацией ультиматум о недопустимости высылки официальной Софией сотрудников дипломатической миссии РФ.
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