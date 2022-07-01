София, 1 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова намерена поставить перед российским руководством вопрос о закрытии посольства РФ в Софии. Об этом 1 июля сообщается в социальных сетях посольства РФ в Болгарии.

Флаги России и Болгарии

«К сожалению, наше обращение к министерству иностранных дел Болгарии было проигнорировано. В связи с этим намерена незамедлительно поставить перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве», — говорится в сообщении.

Посол также добавила, что ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого события ляжет на плечи болгарских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков «категорически отверг» выдвинутый Российской Федерацией ультиматум о недопустимости высылки официальной Софией сотрудников дипломатической миссии РФ.

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