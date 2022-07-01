Иваново, 1 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Уголовное дело по делу об убийстве 16-летней девочки, совершённом в 1971 году, направлено в суд в Ивановской области. Обвиняемым по делу проходит 67-летний житель соседней Костромской области, которому на момент совершения преступления также было 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 1 июля.

George Hodan Суд

По версии следствия, 15 сентября 1971 года в дневное время обвиняемый, который на тот момент уже имел судимость, у железнодорожного переезда на автодороге сообщением д. Орешки — д. Касимовка Фурмановского (ныне Приволжского) района встретил свою знакомую, 16-летнюю учащуюся техникума. Между ними возникла ссора, обвиняемый нанес девочке тупыми твердыми предметами, а также деревянной доской и деревянной палкой-колом множественные удары по голове и туловищу. От травм девочка скончалась. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый снял с убитой одежду и оттащил тело в лесополосу, где закопал.

Преступление оставалось нераскрытым полвека. Установить обвиняемого следователи смогли, в том числе, благодаря применению современной криминалистической техники и методов исследования доказательств. Фигурант дела под тяжестью собранной доказательственной базы признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.