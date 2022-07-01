Рига, 1 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

С июля нынешнего года тарифы газового монополиста Латвии АО Latvijas gаze на природный газ для домохозяйств вырастут на 24,3% — с 65,6% до 89,9% — в зависимости от объема потребления.

Об этом сообщило латвийское издание bb. lv со ссылкой на решение компании. На практике это означает, что во второй половине 2022 года домохозяйствам страны, которые потребляют четыре кубометра газа в месяц, придется платить около 10,56 евро в месяц вместо прежних 7,67 евро.

Для домохозяйств, использующих природный газ для отопления и потребляющих в среднем 180 кубометров в месяц, плата увеличится со 148 евро до 278,15 евро в месяц.