Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 1 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Женщину и её двухлетнего сына, пострадавших в результате обстрела украинскими военнослужащими брянского посёлка Климово, выписали из больниц. Семью навестил руководитель СУ СК по Брянской области Максим Лукичев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

Местные жители пострадали 14 апреля 2022 года, когда два боевых украинских вертолёта нанесли удар по нескольким жилым домам в посёлке. Ранения различной степени тяжести получили несколько человек, в их числе 24-летняя беременная женщина и её двухгодовалый сын. Мальчика экстренно транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу имени Н. И. Пирогова Минздрава России, женщину доставили в перинатальный центр Брянской горбольницы №1, где она родила дочь.

Пострадавших выписали из больниц, сотрудники следственного управления навестили семью, предали им подарки и пожелали скорейшего полного восстановления сил.

Уголовное дело по факту обстрела Климово расследуется в СК РФ.