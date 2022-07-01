Россия поддержит проекты Белоруссии по созданию производств
Москва, 1 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Поддержку со стороны России белорусским инвестпроектам по созданию и модернизации производств пообещал российский президент Владимир Путин в своём обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии. Обращение опубликовано 1 июля на сайте Кремля.
Он отметил, что в качестве приоритетной совместной задачи власти России и Белоруссии рассматривают запуск перспективных программ, цель которых — промышленное и технологическое обновление.
«Россия также готова поддержать осуществление целого ряда белорусских инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств в республике и у нас в стране», — сказал Путин.
Он добавил, что множество примеров успешной кооперации есть в высокотехнологичной сфере. Такое взаимодействие нужно расширять, это имеет особое значение.
Так, «Росатом» в 2022 году планирует достроить Белорусскую АЭС в Гродненской области, а белорусские специалисты намерены помогать Роскосмосу со строительством объектов космодрома «Восточный» в Приамурье, уточнил Путин.
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