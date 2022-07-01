Москва, 1 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Поддержку со стороны России белорусским инвестпроектам по созданию и модернизации производств пообещал российский президент Владимир Путин в своём обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии. Обращение опубликовано 1 июля на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что в качестве приоритетной совместной задачи власти России и Белоруссии рассматривают запуск перспективных программ, цель которых — промышленное и технологическое обновление.

«Россия также готова поддержать осуществление целого ряда белорусских инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств в республике и у нас в стране», — сказал Путин.

Он добавил, что множество примеров успешной кооперации есть в высокотехнологичной сфере. Такое взаимодействие нужно расширять, это имеет особое значение.

Так, «Росатом» в 2022 году планирует достроить Белорусскую АЭС в Гродненской области, а белорусские специалисты намерены помогать Роскосмосу со строительством объектов космодрома «Восточный» в Приамурье, уточнил Путин.

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