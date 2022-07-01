Кишинёв, 1 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук Молдавии (АНМ) провели заседание на котором призвал власти отменить объявленную реформу системы вузов. Об этом 1 июля сообщает новостной портал Noi.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Академики заявили, что не согласны с решением минобразования перевести научно-исследовательские институты в университеты. Академик Теодор Фурдуй заявил, что науке в республике грозит «смертельная опасность».

«Мы не имеем морального права равнодушно относиться к намерениям властей провести антиобщественную, антинаучную и антигосударственную реформу», — сказал Фурдуй.

Он также заявил об ответственности АНМ за продвигаемую реформу. По словам академика, все присутствующие на собрании не добились формирования в обществе адекватного представления о науке.

Напомним, 29 июня минобразования Молдавии обнародовало программу сокращения вузов. В ведомстве заявили, что это делается из-за небольшого числа студентов в стране. Технический университет поглотит Аграрный университет, Институт электроники и нанотехнологий, Институт энергетики, микробиологии и биотехнологий. Педагогический университет республики будет включать в себя (перевезённый в Кишинёв) Тираспольский госуниверситет, Тараклийский университет и Институт науки и образования