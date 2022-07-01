Москва, 1 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В российских учебных заведениях сейчас обучаются порядка 12 тыс. граждан Белоруссии, заявил 1 июля президент России Владимир Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Сейчас в российских учебных заведениях обучается порядка двенадцати тысяч граждан Белоруссии. Растёт число белорусских студентов, которые получают образование в российских вузах на бюджетной основе», — сказал глава российского государства.

Путин также добавил, что в России и Белоруссии регулярно проводятся взаимные дни культуры, в том числе под эгидой Союзного государства. В рамках межрегиональных программ сотрудничества организуются гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные, музыкальные и кинофестивали, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что работа по реализации 28 союзных программ России и Белоруссии идет по графику, выполнено почти 40% запланированных мероприятий.

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