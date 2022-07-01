Москва, , 14:36 — REGNUM Экспорт по газопроводу «Сила Сибири» по контракту между российской компанией «Газпром» и китайской CNPC увеличивается, за полгода поставки выросли на 63,4%. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Газпрома в своём телеграм-канале.

Трасса газопровода «Сила Сибири» Gazprom.ru

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Отметим, что поставки российского трубопроводного газа в Китай за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%», — говорится в сообщении.

При этом первые поставки российского природного газа по трубопроводу «Сила Сибири» начались в 2019 году. В 2020 году их объем составил 4,1 млрд кубометров, в 2021 — 10,4 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оснований для остановки поставок сжиженного природного газа в связи с указом президента России Владимира Путина по «Сахалину-2» нет.