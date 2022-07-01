Таллин, 1 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум.

Redstone.army.mil ПВО США MIM-72 Chaparral

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет и министр обороны Латвии Артис Пабрикс подписали на саммите НАТО в Мадриде договор о совместной закупке систем противовоздушной обороны средней дальности.

Как сообщило эстонское агентство BNS, совместным процессом закупки систем противовоздушной обороны для Эстонии и Латвии будет руководить Центр государственных оборонных инвестиций Эстонии. Системы купят на основании совпадающих военных рекомендаций командующих вооруженными силами Эстонии и Латвии. Это будут системы, находящиеся на вооружении стран-членов НАТО.

«Саммит НАТО подал четкий сигнал, что помогать будут тем, кто и сам готов себя защитить. Эстония надежный союзник и безусловно одна из тех стран, которые выполняют свою часть работы», — заявил министр обороны Эстонии.

Поэтому важно, подчеркнул он, чтобы Эстония наряду с поддержкой со стороны союзников по военному блоку была и сама готова участвовать в противовоздушной обороне НАТО. По его словам, важность систем ПВО доказали проходящие на Украине события.

Конкретное предложение по будущей закупке планируется представить правительству Эстонии в конце июля нынешнего года.