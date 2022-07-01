Вашингтон, 1 июля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Известная исполнительница Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) выпустила новую песню под названием Hot Shit. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 1 июля.

Кадр из клипа на песню WAP Cardi B

Главной особенностью сингла стали приглашённые для его записи артисты в лице Канье Уэста (Йе) и Lil Durk (Дёрк Бэнкс). Помимо этого, Cardi B показала обложку песни, на которой предстала в полностью обнажённом виде, чем также шокировала свою аудиторию.

Напомним, в 2022 году Cardi B собирается выпустить новый студийный альбом. Пластинка станет вторым полноформатным релизом артистки.