Кемерово, , 14:35 — REGNUM Жительнице Кемеровской области вынесен за причинение смерти по неосторожности малолетнему сыну. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Ребёнок Цитата из к/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР

Установлено, что в декабре 2021 года она, употребив спиртное, легла спать. При этом женщина знала, что входные двери дома не закрываются и полуторагодовалый сын сможет самостоятельно выйти. Утром она обнаружила ребёнка без верхней одежды на территории участка. Признаков жизни он уже не подавал. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребёнок умер от общего переохлаждения организма.

Вину женщина признала. Её приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.