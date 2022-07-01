Уфа, , 14:36 — REGNUM Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии. Об этом 1 июля сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что проверки организованы в Иглинском районе на 1506 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск, а также в Уфимском районе на 24 км автотрассы Уфа — Оренбург и в городе Уфе. Также экипажи будут дежурить на Оренбургском тракте, повороте на Аэропорт.

«Отмечу, что в ходе мероприятий на этих участках дорог будут останавливать каждый транспорт. В первую очередь, экипажи будут ориентированы на оказание практической помощи участникам дорожного движения и недопущения дорожно-транспортных происшествий», — сообщает пресс-служба.

Севастьянов попросил жителей сохранять бдительность и с пониманием отнестись к проведению данных мероприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установили еще 800 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.