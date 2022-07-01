Москва, , 14:41 — REGNUM Персональная ответственность за финансовые махинации, которые привели к банкротству банка, должна быть ужесточена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов в ходе круглого стола, посвященного законодательному обеспечению интересов вкладчиков банков, находящихся в процессе банкротного производства.

Сергей Миронов Mironov.ru

«Необходимо ужесточить персональную ответственность за финансовые махинации, которые привели к банкротству банка и нанесли ущерб большому количеству людей, включая арест другого бизнеса банковских бенефициаров», — сказал Миронов.

По его словам, среди банкротов много карманных банков, для собственников которых банковский бизнес не является основным, и здесь вполне применима субсидиарная ответственность.

Читайте также: Законопроект о выплатах работникам при банкротстве внесен в Госдуму