Москва, 1 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Многие страны ЕС понимают, что снижение деловой активности с Россией в части закупок энергоносителей продолжит оказывать негативное воздействие на экономику этих стран и в целом обнулит надежду ЕС на экономический рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Нефтепровод

«Экономические ограничения, конечно, серьезно грозят сокращению нефтедобычи в России, однако будут еще больше поддерживать очень высокие цены на нефть для европейских потребителей.

При этом Россия уже активно перестраивает цепочку и логистику поставок нефти в страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь, в Китай и Индию. На этом фоне предложение по поставкам нефти в ЕС из США и стран Персидского залива не увеличивается. Ведущие производители арабских стран уже находятся на пределе своих производственных возможностей.

Мировая экономика очень хрупкая по своему устройству и настройкам, предпринимать резкие шаги по ее внезапному переустройству очень опасно. Можно навредить в результате своей экономике еще больше, чем российской.

Российские нефтяные компании в моменте справляются с серьезным геоэкономическим давлением, диверсифицируя географию поставок и достигая к началу второго полугодия 2022 года рекордного объема экспорта в Китай и Индию.

Есть и серьезные прорывы. Теперь на зависть международным друзьям и партнерам в России будут активно развиваться проекты с попутным нефтяным газом для снабжения электроэнергией центров обработки данных актуальны при работе на новых нефтяных месторождениях, где еще нет газотранспортной инфраструктуры.

Для российских компаний ранее европейский рынок занимал почти 50% в структуре экспорта. Вряд ли он просядет даже наполовину по итогам второго полугодия.

Однако с большой вероятностью рынки сбыта для поставок российских энергоносителей на западных рынках продолжат сокращаться. Поиск новых рынков для российского бизнеса сегодня остается приоритетной задачей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , попытки убедить президента США Джозефа Байдена не ограничивать поставки нефти из России делает французский лидер Эммануэль Макрон .

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