Донецк, 1 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 13:45 боевики открыли огонь по Новобахмутовке с позиций в населённом пункте Керамик. Выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка.