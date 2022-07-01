Омск, , 14:31 — REGNUM Двое молодых людей, подозреваемых в грабеже, предстанут перед судом в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

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Расследование уголовного дела против двоих 18-летних омичей завершено (п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ — «Грабёж»).

По данным следствия, 8 мая на улице Свободной в Омске к двум подросткам — 13-летнему и 16-летнему — подошли незнакомые пьяные молодые люди. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они потребовали передать им мобильные телефоны. Затем они, угрожая физической расправой, похитили эти телефоны. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам в съёмной квартире в Советском округе Омска. При личном досмотре у них нашли один из похищенных телефонов. Второй был найден в ломбарде.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске вынесен приговор 18-летнему местному жителю, избившему до смерти знакомую женщину.

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