Москва, , 19:38 — REGNUM Курсы повышения квалификации по IТ-направлениям на базе Опорного образовательного и Единого учебно-методологического центров российского университета «Иннополис» с начала 2022 года прошли 11 тысяч преподавателей и методистов российских колледжей и вузов, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Цифровая экономика

Наибольшее количество слушателей курсов было из Московской области — 1,4 тысячи человек, а также Санкт-Петербурга и Саратовской области. Из этих регионов повышение квалификации прошли по 700 педагогов и методистов. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

«Залогом успешной цифровой трансформации и достижения технологического суверенитета являются высококвалифицированные кадры. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин. Для качественного обучения молодых людей мы проводим курсы повышения квалификации для педагогов. Они позволяют им адаптироваться под новые требования рынка, освоить IТ-компетенции и помочь студентам сформировать необходимые навыки. В рамках федпроекта за полгода свою квалификацию повысили уже 11 тысяч преподавателей и методистов. До конца декабря пройти курсы смогут около 18 тысяч человек», — рассказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что с 2020 года в рамках федпроекта на базе «Иннополиса» прошло обучение уже более 27,5 тысячи преподавателей и методистов. А до 2024 года повысить цифровые компетенции смогут уже 80 тысяч человек.

В программу обучения вошли образовательные модули и видеоуроки, разработанные ведущими российскими IT-компаниями и профильными вузами: IFORS, «ИНКОМА», «Аэронет», МГУ, МИСиС, РАНХиГС и других.

«Образовательные программы отбирают отраслевые рабочие группы, в которые входят специалисты Сбербанка, Учи. ру, Нетологии, Mail.ru Group, Ростелекома, Газпромнефти, Татнефти, МИФИ, СЗГМУ им. И. И. Мечникова и другие представители российских отраслевых компаний и вузов. С этого года для повышения квалификации доступны новые образовательные программы по смежным IT-специальностям: «Компьютерная лингвистика» для преподавателей гуманитарных дисциплин и «Цифровая анимация» для веб-дизайнеров», — заявил замглавы Минцифры Николай Яцеленко.

Кроме того, на базе Опорного образовательного центра ведущие университеты актуализируют основные профессиональные образовательные программы и стандарты. В 2022 году эта работа будет завершена по 25 программам по приоритетным отраслям экономики и 6 — по IТ-специальностям.

«Мы регулярно проводим социологические исследования и видим постоянный запрос со стороны госсектора на повышение цифровых компетенций. Первую образовательную программу совместно с МГУ мы запустили еще в 2020 году. Старт магистерской программы завершит внедрение блока цифровых коммуникаций в весь цикл высшего образования для подготовки специалистов для государственного и муниципального управления. Мы получаем полноценную практико-ориентированную образовательную программу, которая способна уже в ближайшем будущем восполнить острый дефицит диджитал-специалистов в госсекторе», — пояснил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», ускоренное внедрение цифровых технологий создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.