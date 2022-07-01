Астана, 1 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана планирует повысить размер базовой пенсии. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Тамара Дуйсенова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Она отметила, что после пенсионной реформы размер пенсии стал меньше из-за недостаточного стажа.

«Размер совокупной пенсии, которую мы сейчас назначаем, становится меньше, чем в предыдущие годы, потому что трудовой стаж маленький. В этой связи мы сейчас внесли предложение со своими расчетами по изменению параметров базовой пенсии, чтобы можно было повысить», — сказала Дуйсенова.

Она добавила, что снижение пенсионного возраста не рассматривается. Вторым этапом реформы должно стать повышение солидарной пенсии. Как сказала министр, первый этап уже почти завершён, за второй будет отвечать уже минфин.