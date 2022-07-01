Ижевск, 1 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Ижевский автозавод будет оставаться в простое до конца августа текущего года. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. При этом он добавил, что ситуация с занятостью сотрудников предприятия остается спокойной.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

«У нас сейчас напряжения с точки зрения занятости заводчан нет никакого. Мы сделали совместную рабочую группу с кадрами предприятия «Лада Ижевск» и нашей команды. Уже сейчас временные работы организованы для 1 552 сотрудников завода», — сказал глава региона в эфире телеканала «Моя Удмуртия».

По словам Бречалова, вахтовым методом сотрудники ижевского завода могут быть трудоустроены на предприятия КамАЗа, этот вопрос обсуждался на встрече с руководством автопроизводителя. Также временную работу готов предоставить концерн «Калашников».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии и президент группы АвтоВАЗ обсуждали работу Ижевского автозавода в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума в середине июня текущего года. Соколов поблагодарил власти республики за поддержку производству. Главной задачей он назвал возвращение предприятия к ритмичному графику работы.

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