Донецк, 1 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка. Об этом 1 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 13:35 с позиций в Первомайском совершён обстрел Куйбышевского района Донецка, выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли населённый пункт Васильевка.