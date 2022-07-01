Астрахань, , 14:27 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 7 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

1 июля выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлен 118 тыс. 1 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 114 тыс. 452 человека выписаны после курса лечения, в том числе 19 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 15 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.