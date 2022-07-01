Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. За последнюю неделю в Санкт-Петербурге зарегистрировано три случая заболеваний клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых граждан. Заболевшие были укушены клещами в Тосненском и Лужском районах Ленинградской области и не были привиты против клещевого энцефалита. Кроме того, зарегистрировано 14 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе два случая среди детей до 14 лет.

Naval Surface Warriors Прививка против клещевого энцефалита

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, с 24 по 30 июня в медучреждения города по поводу присасывания клещей обратились 948 человек, в том числе 171 ребенок до 17 лет. Из них в черте города были укушены в 118 случаях (больше всего в Курортном (42), Пушкинском (32) и и Приморском (12) районах Северной столицы).

На наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано 1017 клещей, положительных находок три; на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано 1014 клещей, положительных — 256.

В Роспотребнадзоре напомнили, что всем детям, пострадавшим от укусов клещей и не привитым против КВЭ, медики проводят иммуноглобулинопрофилактику в течение 72 часов от момента укуса, не дожидаясь результатов исследования клеща.