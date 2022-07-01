Донецк, , 14:24 — REGNUM Вооруженные украинские формирования в течение десяти минут обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Новобахмутовку. Об этом 1 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:35 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, указывается, что в 13:45 киевские боевики обстреляли Новобахмутовку, выпустив по ней пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал, что украинским подразделениям на передовую поставляют списанную иностранную технику.