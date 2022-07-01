Донецк, , 14:23 — REGNUM В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли населённый пункт Васильевка. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Установка «Град» Скриншот видео страницы ZloyFenix

В 11:45 с позиций в населённом пункте Ласточкино украинские войска применили реактивную систему залпового огня «Град», выпустив по Васильевке десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.