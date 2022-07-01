Кемерово, , 14:23 — REGNUM В Кемерове начала разрушаться новая пешеходная дорога на Верхнем Бульваре. В министерстве строительства региона заявили, что уже знают о проблеме.

Ремонт дороги Cap.ru

«Причины будет устанавливать подрядчик, — уточнили сайту VSE42. Ru в министерстве. — Также он организует ремонт дороги в рамках гарантии. Точных дат пока нет, но это будет в ближайшее время».

Отметим, что четырёхполосная пешеходная дорожка соединяет Ленинский район и Металлплощадку. Она была открыта в конце 2021 года. Строительство обошлось в 473 млн рублей.