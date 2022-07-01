Джакарта, , 14:22 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с кончиной министра административной реформы Тьяхджо Кумоло, сообщает Antara.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«От имени правительства, государства и народа Индонезии я выражаю свои глубочайшие соболезнования. Я был в поездке за границу, когда услышал печальные новости о том, что г-н Тьяхджо Кумоло скончался», — написал президент Индонезии в социальной сети.

Глава государства находится в Абу-Даби, чтобы встретиться с президентом ОАЭ.

Президент вспомнил Тьяхджо Кумоло как деятеля, политика, который скончался на пике своего служения государству в качестве министра административной и бюрократической реформы.

Напомним, Тьахджо Кумоло скончался в больнице Джакарты утром 1 июля после прохождения интенсивного лечения.

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