Тэджон, Южная Корея, , 14:22 — REGNUM Одиннадцать человек получили ранения, когда пассажирский поезд сошел с рельсов на одной из станций в южнокорейском городе Тэджон провинции Чхунчхон-Намдо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей управляющей железнодорожной компании.

Рельсы Gms1520.ru

Согласно опубликованным данным, инцидент произошел 1 июля около 15:25 по местному времени.

Сообщается, что поезд, следовавший по маршруту Пусан — Сусо (Сеул), резко затормозил по неизвестной причине и часть его, включая машинное отделение, сошла с рельсов. На момент аварии в поезде находились 270 пассажиров. Семь человек были доставлены в близлежащую больницу, о смертях не сообщается.

После инцидента министерство земли, инфраструктуры и транспорта сформировало специальную группу для установления причины аварии.