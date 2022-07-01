Москва, , 14:20 — REGNUM Цена нефти Brent в июне прекратила рост и упала на 4%, до $109,03 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти Bashneft.ru

«Страны ЕС всё-таки договорились к началу июня о нефтяном эмбарго против России, но его введение отложат на полгода, до начала декабря. Поэтому отсрочка вступления в силу эмбарго стала определённым «медвежьим» сигналом для рынка нефти.

Весь июнь США распродавали нефть из стратегического запаса, надеясь таким способом понизить цены на нефть, но не слишком сильно в этом преуспели: нефть остаётся по-прежнему выше $100 за баррель.

Кроме того, США значительно сократили свой стратегический резерв нефти, а это уже в среднесрочном аспекте может послать рынку «бычий» сигнал.

Дефицит нефти был весь июнь по-прежнему актуален, и к объективно существующему недостатку предложения можно ещё добавить перебои в поставках нефти в Ливии и Эквадоре.

В июле министерской встречи стран ОПЕК+ проводиться не будет, так как в июне было уже проведено две встречи, а это значит, что для нефтяного рынка в июле не будет важного ориентира.

12 июля будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, но пока неясно, каким образом и насколько он способен повлиять на рынок.

Глобальный дефицит нефти может быть ослаблен, если страны, не входящие в ОПЕК+, например, Канада и США, начнут уже в июле наращивать добычу.

Однако пока о краткосрочных планах американских и канадских нефтяников точной информации нет. Цена на нефть Brent может колебаться в рамках $105-115 за баррель», — дала прогноз на июль эксперт.

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