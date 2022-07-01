Москва, , 14:16 — REGNUM Мощное укрепление рубля, начавшееся ещё весной, продолжилось и даже усилилось в июне, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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«За месяц «россиянин» подорожал по отношению к доллару США ещё на рекордные 16%, а к евро — ещё на 15%. Доллар и евро опустились до уровней 2014 года, к концу июня доллар стоил на Московской бирже менее 53 руб., евро — менее 57 руб.

Даже несмотря на то, что ЦБ РФ отменил в июне обязательную продажу валютной выручки экспортёров, а цена нефти Brent в июне понизилась, рубль неудержимо летел вверх, не оставляя доллару и евро никаких шансов на рост.

Большую роль в укреплении российской национальной валюты сыграли оплата в рублях европейских импортёров за российский газ, сокращение импорта, низкий спрос российского населения на валюту, дефляция потребительских цен, которая началась ещё в конце мая и продолжалась почти весь июнь, а также – отсутствие «бюджетного правила».

Не помогла доллару и евро укрепиться даже жёсткая риторика представителей российских Минфина и Минэкономразвития, считающих, что слишком дорогой рубль невыгоден экспортёрам.

В июле, по предварительным прогнозам, те же самые факторы продолжат влиять на курс рубля. Также стоит обратить внимание на важнейшие события июля.

8 июля Росстат опубликует данные по инфляции потребительских цен за июль. Ожидается, что годовая инфляция в июне могжет оказаться значительно ниже майского уровня, как минимум на процентный пункт.

Замедление темпов инфляции станет достаточно хорошей новостью для рубля. А 22 июля Банк России объявит решение по ключевой процентной ставке. Если в июне инфляция существенно замедлится, не исключено, что регулятор снова понизит ключевую ставку на 0,5-1 процентного пункта, до 9% или даже до 8,5%.

21 июля решение по процентным ставкам объявит Европейский Центральный банк. Хотя раньше эти заседания были достаточно формальными, и процентные ставки долго оставались без изменений, на июльском заседании комитета по монетарной политике ЕЦБ всё может поменяться.

Рынок уже ожидает, что ЕЦБ в июле в целях борьбы с растущей инфляцией повысит процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Это событие позволит евро укрепиться и может стать краткосрочным негативом для рубля.

27 июля произойдёт событие, которого с любопытством и тревогой ожидает весь мир: ФРС США объявит очередное решение по коридору процентных ставок. С очень высокой вероятностью повышение произойдёт, в этот раз ставки по федеральным фондам могут быть повышены на 0,5-0,75 процентного пункта.

Резкое повышение процентных ставок в США может вызвать краткосрочный рост доллара к валютам развивающихся стран, в том числе и к рублю.

Среди других рисков для курса рубля могут быть досрочная отмена валютных ограничений и возвращение к бюджетному правилу. Кроме того, на доллар и евро могут воздействовать чисто спекулятивные факторы: эти валюты за май и июнь сильно подешевели, и выглядят привлекательными для покупки.

До конца июля доллар и евро могут находиться в диапазонах 53-63 руб. за доллар и 55-65 руб. за евро. Мы также не исключаем краткосрочных падений доллара до 50 руб. и евро до 53 руб., если риски не сработают, а факторы, которые привели к падению доллара и евро в июне, продолжат действовать», — считает эксперт.

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