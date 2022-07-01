Лондон, 1 июля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Кита, запутавшегося в веревках, у побережья Северной Европы спасла норвежская береговая охрана. Об этом сообщает Reuters.

Кит

«Млекопитающее вяло плавало на поверхности Баренцева моря, запутавшись хвостом в веревках, когда к нему подошел корабль береговой охраны «Бизон», получив наводку от экипажа местной паромной компании», — сказано в сообщении.

Капитан-лейтенант судна «Бизон» Раймонд Изехауг заявил Reuters, что отправил на помощь животному команду из четырех человек на легкой лодке.

«Мы приближались к нему очень медленно, чтобы не напрягать его. Оно было напугано и вело себя агрессивно», — сказал Изехауг.

Спасательной команде потребовалось от 10 до 15 минут, чтобы освободить млекопитающее от веревок вокруг кита, которые были привязаны к бую Норвежского института морских исследований.

«Мы рады за кита. Это был хороший поступок», — сказал Изехауг.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что десятки черепах, дельфинов и других морских обитателей были найдены мертвыми на тихоокеанском побережье Гватемалы.

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