Озёрск, Челябинская область, 1 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Озёрске Челябинской области главврач одного медицинского учреждения обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, он включил себя в комиссию по работе с ковид-пациентами. Но фактически в ней не участвовал, только получал выплаты.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Проводятся следственные действия.