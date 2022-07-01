Луганск, 1 июля 2022, 14:13 — REGNUM Украинским подразделениям на передовую поставляют списанную иностранную технику. Она вся «в заплатках», ржавая, поэтому при отступлении военные ВСУ и подразделения неонацистов и наемников её с сбой не берут, бросая на поле боя. Такое мнение высказал о военной помощи иностранных государств помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова также отозвался об американском автомобиле, который он опробовал. По его словам, «ничего сверхестественного там нет, наше вооружение намного лучше».