Луганск, 1 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Украинским подразделениям на передовую поставляют списанную иностранную технику. Она вся «в заплатках», ржавая, поэтому при отступлении военные ВСУ и подразделения неонацистов и наемников её с сбой не берут, бросая на поле боя. Такое мнение высказал о военной помощи иностранных государств помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

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«Туфта» — так охарактеризовал списанную американскую технику, переданную украинцам мой дорогой брат, помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов. Западная техника действительно часто отказывает, и мы видим, как украинские оккупанты бросают её, чтобы она не стала обузой», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова также отозвался об американском автомобиле, который он опробовал. По его словам, «ничего сверхестественного там нет, наше вооружение намного лучше».