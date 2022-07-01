Тирасполь, 1 июля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Никто в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не собирается нападать на соседние государства. Об этом 1 июля заявил глава ПМР Вадим Красносельский на коллегии приднестровского МИД по случаю 30-летия ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент ПМР Вадим Красносельский

«Очень важно в это непростое время быть мирными, агрессорами мы никогда не будем. Миротворцы здесь не вынашивают планов о нападении на своих соседей», — заявил Красносельский.

Он также подчеркнул, что миротворцы, которые присутствуют в регионе, действуют на основании международного мандата.

Напомним, 27 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов нанести удар по Приднестровью в случае атаки оттуда. После этого Верховный совет ПМР выпустил обращение к мировому сообществу, что в республике никто не планирует нападать на Украину или Молдавию.