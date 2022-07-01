Новосибирск, 1 июля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области проходит второй межрегиональный фестиваль-практикум творческих казачьих коллективов «Сибирь казачья». Он продлится до 3 июля, сообщили в региональном правительстве.

nso.ru На казачьем фестивале

Стартовал фестиваль в селе Вагайцево Ордынского района. В предстоящие выходные его участники выступят в Бердске и Новосибирске.

«Мероприятие направлено на развитие самобытного казачьего народного творчества и фольклора, укрепление духовных связей между поколениями», — уточнили региональные власти.

В Ордынском районе также пройдёт конкурс казачьей песенной культуры «Казачий круг» и межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Славьтесь, славьтесь казаки». В проекте участвуют коллективы из разных регионов России.